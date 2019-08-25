«Трактор» стал победителем мемориала Ромазана

одержал победу надв матче мемориала Ивана Ромазана.

Встреча, которая прошла в Магнитогорске, завершилась со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей.

Хозяева турнира открыли счет на 11-й минуте стараниями Романа Любимова. Подопечные Петериса Скудры восстановили паритет спустя пять минут благодаря точному броску Лукаша Седлака.

На 43-й минуте Сергей Коньков реализовал численное преимущество и принес челябинцам победу.

«Трактор» набрал семь очков и занял первое место на турнире, «Магнитка» стала второй отстав от лидера на один балл. 0