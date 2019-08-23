Кузнецов знал о положительной допинг-пробе и специально не возвращался в Россию

Сегодня было объявлено, что российский нападающий дисквалифицирован ИИХФ на четыре года. В организме хоккеиста обнаружена запрещенная субстанция — кокаин.
Проба Кузнецова, давшая положительный результат, была взята 26 мая 2019 года — в день победного матча ЧМ-2019 за третье место с Чехией.
На следующий день после игры в соцсетях было опубликовано скандальное видео с Кузнецовым. Он находится в номере гостиницы, перед хоккеистом на столе можно заметить порошок белого цвета.
После этого клуб провел собственное расследование, однако нападающий всячески отрицал употребление наркотиков. Сейчас клуб пока не намерен применять санкций к игроку и планирует дождаться решения НХЛ.
По информации источника, Кузнецов знал о том, что его допинг-проба даст положительный результат. Этим летом хоккеист специально не возвращался в Россию, хотя раньше всегда приезжал на родину в отпуск. Все это время он оставался в Вашингтоне. 0