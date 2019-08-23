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    ФХР сделала заявление по дисквалификации Кузнецова

    Сборная России Вашингтон Кэпиталз НХЛ
    Федерация хоккея России на своем официальном сайте выступила с заявлением по дисквалификации нападающего Евгения Кузнецова.

    Евгений Кузнецов
    Евгений Кузнецов

    Россиянин дисквалифицирован Международной федерацией хоккея (IIHF) на четыре года за употребление кокаина.

    «Федерация хоккея России всегда выступала и будет выступать против применения запрещенных веществ в спорте. В сборных командах системы ФХР на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на разъяснения необходимости соблюдения всех антидопинговых правил.

    Прибывая в команду, спортсмены находятся под постоянным наблюдением специалистов, поэтому употребление запрещенных веществ в расположении сборной России исключено.

  • Нападающий сборной России дисквалифицирован на четыре года
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    • ФХР будет внимательно следить за развитием событий и примет все необходимые меры в соответствии с кодексом ВАДА, общероссийскими антидопинговыми правилами и требованиями IIHF», — говорится в сообщении. 0

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