ФХР сделала заявление по дисквалификации Кузнецова

Федерация хоккея России на своем официальном сайте выступила с заявлением по дисквалификации нападающего

Россиянин дисквалифицирован Международной федерацией хоккея (IIHF) на четыре года за употребление кокаина.

«Федерация хоккея России всегда выступала и будет выступать против применения запрещенных веществ в спорте. В сборных командах системы ФХР на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на разъяснения необходимости соблюдения всех антидопинговых правил.

Прибывая в команду, спортсмены находятся под постоянным наблюдением специалистов, поэтому употребление запрещенных веществ в расположении сборной России исключено.

ФХР будет внимательно следить за развитием событий и примет все необходимые меры в соответствии с кодексом ВАДА, общероссийскими антидопинговыми правилами и требованиями IIHF», — говорится в сообщении. 0