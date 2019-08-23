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    Капризов: Последний год контракта — стимул показать себя

    ЦСКА КХЛ
    Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов рассказал о дополнительной мотивации перед новым сезоном в КХЛ, отметив, что может покинуть армейский клуб.

    Кирилл Капризов
    Кирилл Капризов

    «Естественно, последний год контракта — стимул показать себя. Каждый матч хочется лучше играть, это дополнительная мотивация.

    Постараемся выиграть у СКА шесть матчей. Будем идти от игры к игре, играть интересно со всеми, но, наверное, у болельщиков больше эмоций, когда мы встречаемся со СКА.

    Всегда хочется большего, стараешься идти от гола к голу. Самое главное, чтобы команда при этом побеждала, иногда думаю не о своем голе, а о команде и как правильно сыграть на результат», — приводит слова Капризова ТАСС.

    Добавим, что Капризов выступает за ЦСКА с 2017 года, ранее он играл за «Салават Юлаев» и новокузнецкий «Металлург».

    Напомним, что в НХЛ права на 22-летнего игрока принадлежат «Миннесоте». 0

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