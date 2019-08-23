Капризов: Последний год контракта — стимул показать себя

Нападающий ЦСКАрассказал о дополнительной мотивации перед новым сезоном в КХЛ, отметив, что может покинуть армейский клуб.

«Естественно, последний год контракта — стимул показать себя. Каждый матч хочется лучше играть, это дополнительная мотивация.

Постараемся выиграть у СКА шесть матчей. Будем идти от игры к игре, играть интересно со всеми, но, наверное, у болельщиков больше эмоций, когда мы встречаемся со СКА.

Всегда хочется большего, стараешься идти от гола к голу. Самое главное, чтобы команда при этом побеждала, иногда думаю не о своем голе, а о команде и как правильно сыграть на результат», — приводит слова Капризова ТАСС.

Добавим, что Капризов выступает за ЦСКА с 2017 года, ранее он играл за «Салават Юлаев» и новокузнецкий «Металлург».

Напомним, что в НХЛ права на 22-летнего игрока принадлежат «Миннесоте». 0