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    ЦСКА победил «Спартак», забросив пять шайб

    КХЛ ЦСКА Спартак
    Московский ЦСКА в матче Кубка мэра Москвы обыграл столичный «Спартак» со счетом 5:2.

    В составе армейцев голы забили Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Сергей Андронов, Павел Карнаухов и Александр Попов.

    У «Спартака» отличились Илья Талалуев и Робин Ганзл.

    В следующем матче турнира ЦСКА сыграет с «Витязем», а «Спартак» встретится с «Динамо».

    Кубок мэра Москвы
    ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва) — 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)
    Голы: Григоренко — 2 (бол., Вей, Нестеров), 11:00 — 1:0. Капризов — 2 (Григоренко, Нестеров), 29:00 — 2:0. Талалуев — 1 (Хохлачев, Вишневский), 32:00 — 2:1. Андронов — 1 (Мамин), 42:00 — 3:1. Карнаухов — 2, 45:00 — 4:1. Ганзл — 2, 51:00 — 4:2. Попов — 1, 58:00 — 5:2Вратари: Сорокин — Гудачек
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