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    Свечников: Соскучился по хоккею, хочу завоевать место в «Детройте»

    Детройт Ред Уингз НХЛ
    Нападающий «Детройт Ред Уингз» Евгений Свечников рассказал о ходе восстановления после серьёзной травмы.

    Евгений Свечников
    Евгений Свечников

    В октябре 2018 года россиянин перенёс операцию на крестообразной связке колена, из-за чего пропустил весь сезон.

    «Вы даже не представляете, насколько я соскучился по хоккею. С нетерпением жду старта сезона. Мы проделали огромную работу в лагере, лето получилось весьма продуктивным. Было очень круто!

    Процесс восстановления всё ещё продолжается. Я уже катаюсь на коньках, но нужно продолжать работать. Чувствую себя комфортно, хотя и устаю под конец тренировочного занятия. Впрочем, всё наладится.

    Конечно, я хочу завоевать место в составе "Детройта". Руководство ждёт чего-то от меня, но оно понимает, что в прошлом сезоне у меня была серьёзная травма.

    Впрочем, для меня это не имеет значения. Я хочу занять место в команде и показать свои сильные стороны», — цитирует Свечникова «Чемпионат» со ссылкой на The Athletic. 0

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