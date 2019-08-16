Свечников: Соскучился по хоккею, хочу завоевать место в «Детройте»

Нападающий «Детройт Ред Уингз»рассказал о ходе восстановления после серьёзной травмы.

В октябре 2018 года россиянин перенёс операцию на крестообразной связке колена, из-за чего пропустил весь сезон.

«Вы даже не представляете, насколько я соскучился по хоккею. С нетерпением жду старта сезона. Мы проделали огромную работу в лагере, лето получилось весьма продуктивным. Было очень круто!

Процесс восстановления всё ещё продолжается. Я уже катаюсь на коньках, но нужно продолжать работать. Чувствую себя комфортно, хотя и устаю под конец тренировочного занятия. Впрочем, всё наладится.

Конечно, я хочу завоевать место в составе "Детройта". Руководство ждёт чего-то от меня, но оно понимает, что в прошлом сезоне у меня была серьёзная травма.

Впрочем, для меня это не имеет значения. Я хочу занять место в команде и показать свои сильные стороны», — цитирует Свечникова «Чемпионат» со ссылкой на The Athletic. 0