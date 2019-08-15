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    «Динамо» нужен защитник и центральный нападающий, заявил Крикунов

    Динамо Авангард КХЛ
    Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов после товарищеского матча с «Авангардом» (1:2) рассказал о селекционных планах команды.

    Владимир Крикунов
    Владимир Крикунов

    «Сегодня у нас Тарасов выпал, и пришлось перед игрой менять первое звено. Нам много кто нужен. Во-первых, защитник нужен. Во-вторых, ещё один центральный нападающий нужен.

    Если травм не будет, то на Кубке мэра Москвы можно смотреть сочетания. Пока тяжело об этом говорить. Полыгалов ещё не восстановился, Тарасов выпал.

    Васильев тоже травмировался. Он получил травму на тренировке, наверное, начнёт сезон в Твери, хотя кто знает пока. Если первым восстановится, может, и здесь останется.

    Буллиты? Получаются они у нас. Не знаю, кто где в отпуске тренировался», — передаёт слова Крикунова «Чемпионат». 0

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