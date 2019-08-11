«Динамо» выиграло предсезонный турнир в Нижнем Новгороде

«Динамо»
«Динамо»
В составе победителей отличились Иван Муранов (5:38) и Андрей Алексеев (29:53).
Единственную шайбу хозяев забросил Павел Варфоломеев (56:39).
«Динамо» одержало на турнире четыре победы в четырех матчах. «Торпедо» проиграло три матча из четырех и заняло второе место.
Эти команды встречались на предварительной стадии турнира. Тогда также победили динамовцы — 3:2.
Кубок губернатора Нижегородской области
«Динамо» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Голы: Муранов — 2 (Зайцев, Афиногенов), 5:38 — 1:0. Алексеев — 1 (Брюквин), 29:53 — 2:0. Варфоломеев — 1 (Аляев), 56:39 — 2:1Вратари: Бочаров — Линдбек (59:15)Броски: 30 (9+11+10) — 35 (18+10+7)