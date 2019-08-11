«Динамо» выиграло предсезонный турнир в Нижнем Новгороде

Нижегородскоеуступило московскому(1:2) в финале Кубка губернатора Нижегородской области.

В составе победителей отличились Иван Муранов (5:38) и Андрей Алексеев (29:53).

Единственную шайбу хозяев забросил Павел Варфоломеев (56:39).

«Динамо» одержало на турнире четыре победы в четырех матчах. «Торпедо» проиграло три матча из четырех и заняло второе место.

Эти команды встречались на предварительной стадии турнира. Тогда также победили динамовцы — 3:2.