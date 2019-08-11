ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» — «Норвич»АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Норвич», «Ман Сити» забил пять мячей «Вест Хэму», «МЮ» примет «Челси»
  • 20:30
    • «МЮ» разгромил «Челси», Рашфорд оформил дубль
  • 18:45
    • «Спартак» предложил девять миллионов за хавбека «Ниццы»
  • 18:21
    • «Локомотив» забил четыре мяча «Уралу»
  • 18:15
    • Джанаев и Нобоа — в основе «Сочи» на матч с ЦСКА
  • 18:06
    • Дубль Осимена принес «Лиллю» победу над «Нантом»
    Все новости спорта

    «Динамо» выиграло предсезонный турнир в Нижнем Новгороде

    КХЛ Динамо Торпедо
    Нижегородское «Торпедо» уступило московскому «Динамо» (1:2) в финале Кубка губернатора Нижегородской области.

    «Динамо»
    «Динамо»

    В составе победителей отличились Иван Муранов (5:38) и Андрей Алексеев (29:53).

    Единственную шайбу хозяев забросил Павел Варфоломеев (56:39).

    «Динамо» одержало на турнире четыре победы в четырех матчах. «Торпедо» проиграло три матча из четырех и заняло второе место.

    Эти команды встречались на предварительной стадии турнира. Тогда также победили динамовцы — 3:2.

    Кубок губернатора Нижегородской области
    «Динамо» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
    Голы: Муранов — 2 (Зайцев, Афиногенов), 5:38 — 1:0. Алексеев — 1 (Брюквин), 29:53 — 2:0. Варфоломеев — 1 (Аляев), 56:39 — 2:1Вратари: Бочаров — Линдбек (59:15)Броски: 30 (9+11+10) — 35 (18+10+7)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Случайная фигура или серый кардинал? У сборной России новый тренер
  • 10/07/2019 в 19:21
    •
  • Прогноз
  • «Ахмат» — «Спартак»
  • 1.60
  • Сегодня в 21:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удачно ли сыграет «Реал» в Риме?
  • «Рома» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Прервется ли серия выездных побед «Спартака» в Грозном?
  • «Ахмат» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • ПСЖ стартует с уверенной победы
  • ПСЖ — «Ним». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Артем Дзюба Футбол Беспощадный Дзюба и практичная победа «Зенита» в МосквеРеакция спортивных СМИ на победу «Зенита» над «Динамо» 01:430
  • 15:55
    • «Арсенал» минимально обыграл «Уфу»
  • 19:00
    • Клюева и Королева принесли России шестое золото на ЧЕ по прыжкам в воду
  • 18:29
    • «Лестер» и «Вулверхэмптон» голов не забили
    «Краснодар» Футбол Победа за счет характера. «Краснодар» одолел «Рубин» в меньшинствеПобеда «Краснодара» над «Рубином» в нашем обзоре прессы 00:440
  • Экспресс дня

  • Потеря Азара не пройдет бесследно
  • 5.21
    •
  • 20:17
    • Парфенов: Соперник такого уровня ошибок не прощает
  • 20:00
    • «Страсбург» обменялся голами с «Метцем»
  • 19:50
    • Семин: Для победы над «Уралом» пришлось много поработать
    Салах и ван Дейк забили по голу Футбол Пристегнитесь, «Ливерпуль» рванул впередРеакция прессы на матч «Ливерпуль» — «Норвич» Вчера в 15:090
  • 17:49
    • Моуринью назвал второй состав «Ман Сити» претендентом на чемпионство в АПЛ
  • 17:33
    • «Интер» претендует на Ракитича
  • 17:18
    • Черевченко: Вторая игра на ноль — уже радует
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие