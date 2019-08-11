«Автомобилист» выиграл у «Ак Барса» на турнире в Казахстане

в серии буллитов выиграл уна турнире Кубок президента Казахстана.

Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 4:3. Победный буллит на счету Найджела Доуса.

«Автомобилист» одержал третью победу в четырех матчах на турнире.

Кубок президента Республики Казахстан «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Ак Барс» (Казань) — 4:3 Б (0:0, 1:1, 2:2, 0:0, 1:0) Голы: Азеведо — 2, 31:13 — 0:1. Мэйсек — 3 (Литовченко, Доус), 31:35 — 1:1. Яруллин — 2 (бол., Зарипов), 45:51 — 1:2. Секстон — 1 (мен.), 47:53 — 2:2. Ткачев — 3 (Юдин, Галиев), 54:18 — 2:3. Березин — 1 (Литовченко, Секстон), 59:20 — 3:3Победный буллит: ДоусВратари: Коварж (59:15 — 59:20) — БиляловБроски: 31 (10+10+8+3) — 30 (9+7+12+2)

Отметим, что победителем турнира досрочно стал казахстанский «Барыс». В последнем матче Кубка «Барыс» сыграет против «Салавата Юлаева». 0