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    «Сочи» в овертайме обыграл олимпийскую сборную России

    Сочи Сборная России КХЛ
    В матче турнира Sochi Hockey Open ХК «Сочи» выиграл у олимпийской сборной России — 2:1 ОТ.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе победителей дубль оформил Артем Томилин (23-я, 64-я минуты). У сборной России шайбу забросил Кирилл Марченко (46)..

    «Сочи», одержавший третью победу подряд на турнире, в среду сыграет с омским «Авангардом».

    Сборная России, потерпевшая первое поражение, в четверг встретится с рижским «Динамо».

    Sochi Hockey Open
    «Сочи» (Сочи) — Россия (ол.) — 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)
    Голы: Томилин — 1 (Шмелев, Старков), 22:35 — 1:0. Марченко — 1 (Галенюк, Подколзин), 45:10 — 1:1. Томилин — 2 (Старков), 63:32 — 2:1Вратари: Проскуряков — МельничукБроски: 24 (8+8+6+2) — 21 (6+5+9+1)
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