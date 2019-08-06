«Сочи» в овертайме обыграл олимпийскую сборную России

Фрагмент матча
ФХР
В составе победителей дубль оформил Артем Томилин (23-я, 64-я минуты). У сборной России шайбу забросил Кирилл Марченко (46)..
«Сочи», одержавший третью победу подряд на турнире, в среду сыграет с омским «Авангардом».
Сборная России, потерпевшая первое поражение, в четверг встретится с рижским «Динамо».
Sochi Hockey Open
«Сочи» (Сочи) — Россия (ол.) — 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Томилин — 1 (Шмелев, Старков), 22:35 — 1:0. Марченко — 1 (Галенюк, Подколзин), 45:10 — 1:1. Томилин — 2 (Старков), 63:32 — 2:1Вратари: Проскуряков — МельничукБроски: 24 (8+8+6+2) — 21 (6+5+9+1)