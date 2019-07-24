Жердев: Я не должен был ехать в «Тамбов», веду переговоры с другими командами

Нападающийсообщил, что не должен быть приезжать на просмотр в «Тамбов».

Ранее сообщалось, что хоккеист договорился о подписании просмотрового контракта с клубом. 20 июля появилась информация о том, что форвард не прибыл в расположение команды.

«Я не должен был ехать в "Тамбов". Мы только вели переговоры с клубом, никакого соглашения между сторонами не заключалось.

Непонятно, откуда в прессе появилась эта ложная информация. Если бы контракт был подписан на самом деле, я был бы уже в расположении клуба.

На данный момент, мы все еще ведем переговоры с другими командами. В скором времени, надеюсь, достигнем соглашения», — сказал Жердев изданию «Спорт-Экспресс». 0