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    Жердев: Я не должен был ехать в «Тамбов», веду переговоры с другими командами

    Нападающий Николай Жердев сообщил, что не должен быть приезжать на просмотр в «Тамбов».

    Николай Жердев
    Николай Жердев

    Ранее сообщалось, что хоккеист договорился о подписании просмотрового контракта с клубом. 20 июля появилась информация о том, что форвард не прибыл в расположение команды.

    «Я не должен был ехать в "Тамбов". Мы только вели переговоры с клубом, никакого соглашения между сторонами не заключалось.

    Непонятно, откуда в прессе появилась эта ложная информация. Если бы контракт был подписан на самом деле, я был бы уже в расположении клуба.

    На данный момент, мы все еще ведем переговоры с другими командами. В скором времени, надеюсь, достигнем соглашения», — сказал Жердев изданию «Спорт-Экспресс». 0

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