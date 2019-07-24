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    Зарипов планирует играть в хоккей еще два-три года

    Ак Барс КХЛ
    Пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов рассказал о планах на будущее.

    Данис Зарипов
    Данис Зарипов

    Ранее стало известно, что 38-летний игрок продлил контракт на один сезон с «Ак Барсом».

    «Пока даже мыслей нет о завершении карьеры. Мне очень нравится заниматься любимым делом, я получаю удовольствие. Да и мне доверяют, ждут результата. Ни один хоккеист не откажется от такого.

    Впереди еще половина жизни. Успею и выспаться, и наработаться, и время с семьей провести. Думаю, что еще года два-три я смогу играть.

    Я вообще хотел заключить контракт с клубом на два сезона, но так получилось, что мы пришли к годичному соглашению. Что же, это для меня будет стимул для работы. Буду стремиться к новому контракту», — цитирует Зарипова «Спорт-Экспресс».

    В сезоне 2018/19 Зарипов провел за «Ак Барс» 51 матч и набрал 34 (9+25) балла за результативность при показателе полезности «+7». 0

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