Хартли: Переход Войнова — это шикарно!

Главный тренер «Авангарда»высказался о переходе в омский клуб защитника

Напомним, Войнов подписал контракт с омичами на один сезон. В НХЛ хоккеист не может выступать из-за дисквалификации, наложенной за избиение жены в 2015 году.

До конца сезона-2017/18 игрок выступал за СКА. Весь предыдущий сезон Войнов оставался без клуба.

«Это шикарно! Помню, я был в Канаде и получил сообщение от Максима Сушинского о том, что у нас есть шанс подписать Войнова. Я подумал: "Ух ты!" и сразу сказал: "Давайте!".

Позвонил Максиму и сказал, что если нужна моя помощь, я помогу! Через несколько часов все было сделано.

Слава способен стать топовым защитником КХЛ. Он пропустил прошлый сезон. Но у нас будет достаточно времени, чтобы привести всех хоккеистов в игровой тонус и вписать их в нашу систему.

Войнов — прекрасный человек и хоккеист. Думаю, он будет очень большой частью нашей команды», — приводит слова тренера «Советский спорт». 0