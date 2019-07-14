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    Отец Загитовой возглавил молодежную команду «Ак Барса»

    Ак Барс КХЛ
    Тренер Ильназ Загитов возглавил клуб Молодежной хоккейной лиги «Ирбис», сообщает официальный сайт «Ак Барса».

    Ильназ Загитов
    Ильназ Загитов

    Ранее специалист входил в тренерский штаб клуба из системы «Ак Барса».

    Загитов — отец олимпийской чемпионки по фигурному катанию и чемпионки мира-2019 Алины Загитовой.

    «Хотелось бы поблагодарить руководство клуба за то, что доверили мне и моему тренерскому штабу в новом сезоне работать с молодежной командой.

    "Ак Барс" − это серьезный клуб, мы находимся в его системе, поэтому у "Ирбиса" не может быть других задач, кроме хорошей игры и попадания в плей-офф для начала.

    В прошлом году мы не попали в плей-офф, для нас это неудачный результат. В этом сезоне первоочередная задача — попадание команды в плей-офф», — сказал Загитов. 0

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