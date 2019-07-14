Отец Загитовой возглавил молодежную команду «Ак Барса»

Тренервозглавил клуб Молодежной хоккейной лиги «Ирбис», сообщает официальный сайт «Ак Барса».

Ранее специалист входил в тренерский штаб клуба из системы «Ак Барса».

Загитов — отец олимпийской чемпионки по фигурному катанию и чемпионки мира-2019 Алины Загитовой.

«Хотелось бы поблагодарить руководство клуба за то, что доверили мне и моему тренерскому штабу в новом сезоне работать с молодежной командой.

"Ак Барс" − это серьезный клуб, мы находимся в его системе, поэтому у "Ирбиса" не может быть других задач, кроме хорошей игры и попадания в плей-офф для начала.

В прошлом году мы не попали в плей-офф, для нас это неудачный результат. В этом сезоне первоочередная задача — попадание команды в плей-офф», — сказал Загитов. 0