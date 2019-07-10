Михайлов: Никто не объяснил, почему Воробьева отстранили

Борис Михайлов
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«Кудашову могу пожелать только удачи и успехов. Чем он отличается от Воробьева? Это вопрос к тем, кто его назначал.
Сумеет ли с новым наставником сборная успешно выступить на ЧМ и Олимпиаде? На этот вопрос ответит время.
В сборной он работал только помощником, руководил "Локомотивом" и "Атлантом", и все шишки набивал сам.
Меня другое волнует — почему Илью Воробьева отстранили — никто нам не объяснил. И вообще — кто обсуждал кандидатуру Кудашова?
Раньше все было ясно. Сейчас все сообщают только через прессу», — приводит слова Михайлова «Спорт-Экспресс». 0