Михайлов: Никто не объяснил, почему Воробьева отстранили

Экс-главный тренер сборной Россииподелился мнением относительно назначениянаставником национальной команды вместо

«Кудашову могу пожелать только удачи и успехов. Чем он отличается от Воробьева? Это вопрос к тем, кто его назначал.

Сумеет ли с новым наставником сборная успешно выступить на ЧМ и Олимпиаде? На этот вопрос ответит время.

В сборной он работал только помощником, руководил "Локомотивом" и "Атлантом", и все шишки набивал сам.

Меня другое волнует — почему Илью Воробьева отстранили — никто нам не объяснил. И вообще — кто обсуждал кандидатуру Кудашова?

Раньше все было ясно. Сейчас все сообщают только через прессу», — приводит слова Михайлова «Спорт-Экспресс». 0