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    Хоккеист Титов дисквалифицирован на четыре года

    КХЛ
    Российский хоккеист Александр Титов признан виновным в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицирован на четыре года.

    Александр Титов
    Александр Титов

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РУСАДА.

    Титов дисквалифицирован из-за употребление бромантана.

    28-летнего хоккеиста признали виновным в нарушении пункта 2.1 общероссийских антидопинговых правил (наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена).

    Срок дисквалификации Титова отсчитывается с 3 октября 2017 года.

    В последний раз Титов выходил на лед в сезоне-2017/18, когда выступал за клуб ВХЛ «Дизель». В КХЛ хоккеист в сезоне 2016-2017 защищал цвета «Металлурга» из Новокузнецка. 0

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