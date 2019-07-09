Хоккеист Титов дисквалифицирован на четыре года

Российский хоккеистпризнан виновным в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицирован на четыре года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РУСАДА.

Титов дисквалифицирован из-за употребление бромантана.

28-летнего хоккеиста признали виновным в нарушении пункта 2.1 общероссийских антидопинговых правил (наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена).

Срок дисквалификации Титова отсчитывается с 3 октября 2017 года.

В последний раз Титов выходил на лед в сезоне-2017/18, когда выступал за клуб ВХЛ «Дизель». В КХЛ хоккеист в сезоне 2016-2017 защищал цвета «Металлурга» из Новокузнецка. 0