Хоккеист Титов дисквалифицирован на четыре года

Александр Титов
«Металлург»
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РУСАДА.
Титов дисквалифицирован из-за употребление бромантана.
28-летнего хоккеиста признали виновным в нарушении пункта 2.1 общероссийских антидопинговых правил (наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена).
Срок дисквалификации Титова отсчитывается с 3 октября 2017 года.
В последний раз Титов выходил на лед в сезоне-2017/18, когда выступал за клуб ВХЛ «Дизель». В КХЛ хоккеист в сезоне 2016-2017 защищал цвета «Металлурга» из Новокузнецка. 0