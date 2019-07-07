Названо место проведения Матча звезд КХЛ-2020
globallookpress.com
Звездный уик-энд КХЛ в 2020 году примет московская «ВТБ Арена».
«Матч звезд пройдет в Москве на "ВТБ Арене" — динамовском комплексе, который включает в себя хоккейную и футбольную арены. Хоккейная арена очень хорошая.
Думаю, эта неделя пройдет на самом высоком уровне. Было получено предложение о проведении Недели звезд на "ВТБ Арене", от него трудно отказаться», — сказал член совета директоров лиги Александр Медведев.
Матч состоится 18–19 января. 0