Двукратный обладатель Кубка Стэнли завершил карьеру

Брукс Орпик
globallookpress.com
38-летний хоккеист провел в НХЛ 15 сезонов, выступая за «Питтсбург» и «Вашингтон», в составе которых по разу становился обладателем Кубка Стэнли.
В регулярном чемпионате НХЛ хоккеист провел 1035 матчей и набрал 194 результативных балла.
«Мне очень повезло иметь лучшую работу в мире в течение многих лет, но мое тело говорит мне, что пришло время перейти к чему-то новому.
Я взволнован, что теперь буду больше времени проводить с семьей и заниматься вещами, которые, будучи профессиональным спортсменом, проходят мимо вас.
Спасибо "Вашингтон" и "Питтсбург" за предоставленную мне возможность играть против лучших спортсменов в мире. Я буду всегда благодарен за воспоминания и взаимоотношения, которые дал мне хоккей», — заявил Орпик. 0