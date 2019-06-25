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    Двукратный обладатель Кубка Стэнли завершил карьеру

    Вашингтон Кэпиталз Питтсбург Пингвинз НХЛ
    Защитник «Вашингтона» Брукс Орпик принял решение завершить карьеру, сообщает официальный сайт НХЛ.

    Брукс Орпик
    Брукс Орпик

    38-летний хоккеист провел в НХЛ 15 сезонов, выступая за «Питтсбург» и «Вашингтон», в составе которых по разу становился обладателем Кубка Стэнли.

    В регулярном чемпионате НХЛ хоккеист провел 1035 матчей и набрал 194 результативных балла.

    «Мне очень повезло иметь лучшую работу в мире в течение многих лет, но мое тело говорит мне, что пришло время перейти к чему-то новому.

    Я взволнован, что теперь буду больше времени проводить с семьей и заниматься вещами, которые, будучи профессиональным спортсменом, проходят мимо вас.

    Спасибо "Вашингтон" и "Питтсбург" за предоставленную мне возможность играть против лучших спортсменов в мире. Я буду всегда благодарен за воспоминания и взаимоотношения, которые дал мне хоккей», — заявил Орпик. 0

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