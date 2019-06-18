Шведский защитник покинул СКА и перейдет в «Спартак»

Защитникпокинул сообщает пресс-служба питерского клуба. Как заявляет «Чемпионат», он подпишет контракт со

«Истекло соглашение хоккейного клуба СКА с защитником Патриком Херсли, шведский хоккеист продолжит карьеру в другой команде.

Хоккейный клуб СКА благодарит Патрика за игру и желает удачи в дальнейшей карьере», — сообщается в заявлении «армейцев».

В минувшем сезоне 32-летний швед провел 36 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 33 (14+19) очка при показателе полезности «+15». В плей-офф на счету защитника три голевые передачи в 12 играх при показателе полезности «-5». 0