ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Поль ПогбаБезвыходная ситуация. Продажа Погба разрушит планы Сульшера
  • 16:45
    • «Спартак» хочет расторгнуть контракт с Глушаковым
  • 16:14
    • «Локомотив» объявил о переходе защитника «Крузейро»
  • 12:53
    • Платини задержан по делу о коррупции
  • 10:53
    • Сарри определился с главными целями на трансферном рынке
  • 09:36
    • «Рома» назвала восприятие фактов Тотти «далеким от реальности»
    Все новости спорта

    Шведский защитник покинул СКА и перейдет в «Спартак»

    Трансферы КХЛ СКА
    Защитник Патрик Херсли покинул СКА, сообщает пресс-служба питерского клуба. Как заявляет «Чемпионат», он подпишет контракт со «Спартаком».

    Патрик Херсли
    Патрик Херсли

    «Истекло соглашение хоккейного клуба СКА с защитником Патриком Херсли, шведский хоккеист продолжит карьеру в другой команде.

    Хоккейный клуб СКА благодарит Патрика за игру и желает удачи в дальнейшей карьере», — сообщается в заявлении «армейцев».

    В минувшем сезоне 32-летний швед провел 36 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 33 (14+19) очка при показателе полезности «+15». В плей-офф на счету защитника три голевые передачи в 12 играх при показателе полезности «-5». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Итоги сезона в НХЛ. Золушка в стиле «Блюз», потухающие «Молнии» и взлет Свечникова
  • 14/06/2019 в 15:36
    •
  • Прогноз
  • Англия U21 — Франция U21
  • 1.81
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Устоят ли румыны в игре с хорватами?
  • Румыния U21 — Хорватия U21. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Как стартуют фавориты Евро-2019 U21?
  • Англия U21 — Франция U21. Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Что будет с результативностью в матче Боливия — Перу?
  • Боливия — Перу. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Луис Суарес и Эдинсон Кавани Футбол Уругвай ярко стартовал в Кубке Америки. Команда хочет взять титулСборная Уругвая начала турнир с разгромной победы Вчера в 14:300
  • 17:15
    • СМИ: Платини был вызван в качестве свидетеля
  • 15:50
    • Тульский «Арсенал» пролонгировал соглашение с защитником
  • 15:22
    • «Порту» близок к покупке Зе Луиша у «Спартака»
    Мурад Мусаев Футбол Лето «Краснодара»: Подготовка к дебюту в Лиге чемпионовВсе о подготовке к новому сезону ФК «Краснодар» Вчера в 02:010
  • Экспресс дня

  • Федерер отомстит Миллману за поражение на US Open
  • 4.25
    •
  • 17:56
    • ЦСКА объявил об уходе Де Коло
  • 17:43
    • Шведский защитник покинул СКА и перейдет в «Спартак»
  • 17:28
    • «Стяуа», «Рейнджерс» и «Легия» узнали соперников по квалификации Лиги Европы
    Николо Дзаньоло (слева) Футбол Молодежный Евро-2019: звездная Италия, новый форвард «Реала» и лучшие молодые вратариРассказываем, почему нельзя пропускать матчи молодежного чемпионата Европы в Италии 16/06/2019 в 21:050
  • 15:07
    • «Боруссия» Д продлила контракт с главным тренером
  • 13:27
    • УЕФА повысил категорию у Иванова и понизил у Безбородова
  • 13:12
    • Колосков не верит в виновность Платини
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие