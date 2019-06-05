Дацюк пополнил «Автомобилист»

Нападающийпродолжит карьеру в сообщает пресс-служба КХЛ.

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40-летний форвард заключил с екатеринбуржцами контракт сроком на один сезон.

Дацюк — уроженец Екатеринбурга и воспитанник местного хоккея. В екатеринбуржском «Спартаке» («Динамо-Энергия») он начал профессиональную карьеру в 1996 году. Впоследствии он выступал в России за «Ак Барс», московское «Динамо», ЦСКА и СКА, а с 2001 по 2016 год (с перерывами на локаут) защищал цвета «Детройта».

С «Рэд Уингз» Дацюк завоевал два Кубка Стэнли (2002, 2008), с «Динамо» выиграл российскую Суперлигу (2005), а со СКА — Кубок Гагарина (2017).

В минувшем сезоне на счету Дацюка 42 (12+30) очка в 54 матчах регулярного чемпионата КХЛ, а в плей-офф он набрал 7 (1+6) очков в 12 играх. 0