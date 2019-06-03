СКА перейдет на площадку канадского размера в сезоне 2019/20

Петербургскийнамерен проводить домашние матчи КХЛ на площадке канадского образца уже со следующего сезона.

«Армейцы» планируют установить в Ледовом дворце площадку с шириной 26 метров и длиной 60 метров.

«СКА удалось решить вопросы с Ледовым, который принадлежит Санкт-Петербургу. Остается только оформить документы и приступить к установке.

Если не случится технических накладок, в следующем сезоне клуб будет играть на площадке размером 26 на 60 метров», — приводит слова собственного источника «Р-Спорт».

В прошедшем сезоне КХЛ на аренах с таким размером игрового поля выступали «Адмирал» и «Амур». 0