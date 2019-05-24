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    Третьяку сложно объяснить массовый отток игроков из России

    КХЛ НХЛ
    Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал массовый отток игроков из России в Северную Америку в это межсезонье.

    Владислав Третьяк
    Владислав Третьяк

    «Массовый отток игроков из России? Трудно объяснить, почему столько людей уезжает в этом году. Когда едут в НХЛ — это понятно, когда в фарм-клубы… И они едут даже на контракты меньше. Молодые хоккеисты хотят себя зарекомендовать там.

    У нас такая система получается, неправильная немножко, что наши тренеры больше смотрят, кто там играет, и дают им преимущество перед теми, кто играет у нас. Это неправильно, надо эту ситуацию анализировать.

    Получается, что тренеры говорят: "О, он же играет в фарм-клубе НХЛ, он сильнее нашего". Но это еще не известно. В целом же мы демократическая страна, мы не можем запретить отъезд игрокам. Мы должны создавать условия, чтобы молодежь оставалась, и мы это делаем. Мы большую работу ведём, у нас все есть, чтобы играть», — приводит слова Третьяка РИА Новости. 0

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