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    «Ак Барс» усилился лучшим вратарем чемпионата Швеции

    Ак Барс КХЛ Трансферы
    «Ак Барс» на своем официальном сайте объявил о подписании вратаря Адама Рейдеборна.

    Адам Рейдеборн
    Адам Рейдеборн

    Соглашение казанского клуба с шведским хоккеистом рассчитано до конца сезона 2019/2020.

    В прошлом сезоне Рейдеборн провел 57 матчей в составе «Юргордена», в которых отразил 91,9% бросков при коэффициенте надежности 2.08. По итогам сезона его признали лучшим вратарем Шведской хоккейной лиги.

    «Я очень рад возможности перехода в "Ак Барс", это топ-клуб КХЛ, команда, умеющая побеждать. Я довольно давно играл в шведской лиге, неплохо провел последние два сезона и какое-то время уже обдумывал переезд в КХЛ, поэтому приглашение "Ак Барса" принял легко.

    Антон Ландер всегда хорошо отзывался о Казани и "Ак Барсе", многие хвалят условия работы в клубе, арену и базу.

    Понимаю, что в "Ак Барсе" нужно бороться за место в основном составе, для этого необходимо работать. Будет непросто, в клубе два российских вратаря, оба имеют хороший опыт игры в КХЛ, но я готов к борьбе», — заявил Рейдеборн. 0

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