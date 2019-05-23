Воробьев: Мы не выбираем соперников по полуфиналу

Главный тренер сборной Россииподвел итог матча с США и поделился ожиданиями от полуфинала.

Российская команда вышла в полуфинал чемпионата мира-2019, обыграв в четвертьфинале команду США (4:3).

«Они ждали контратак. Потом во втором периоде стали накладывать смены и хорошо на контратаках завершали моменты. То, что ожидали, ничего нового.

С кем бы хотели сыграть дальше? Ответ я дам через день. Мы не выбираем соперников.

Как избежать нервотрепки в конце матча? Можно избежать нервотрепки, если сидеть на диване и смотреть сериал», — цитирует Воробьева пресс-служба Федерации хоккея России.

Согласно новому регламенту чемпионатов мира, самый сильный полуфиналист по итогам группового этапа сыграет с самой слабой командой, прошедших четвертьфинал.

Таким образом сборная России, как лучшая команда первого этапа, избежит встречи с Канадой (победа над Швейцарией — 3:2 ОТ) и Чехией (в случае победы над Германией).

В ½ финала россияне сыграют либо со Швецией, либо с Финляндией, либо с Германией. 0