Сборная России назвала состав на матч 1/4 финала ЧМ-2019 с США

Александр Овечкин
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Встреча, которая пройдет в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы, начнется в 17:15 по московскому времени.
Подопечные Ильи Воробьева выйдут на игру в следующем составе:
Василевский (Георгиев);
Сергачев — Нестеров, Григоренко — Малкин — Дадонов;
Орлов — Зайцев, Овечкин — Кузнецов — Капризов;
Хафизуллин — Гавриков, Гусев — Анисимов — Кучеров;
Задоров, Ковальчук — Андронов — Телегин, Барабанов.
Состав сборной США:
Шнайдер (Демко);
Сутер — Веренски, Дебринкэт — Уайт — Кейн;
Мартинез — Шей, Айкел — Годро — Ван Римсдайк;
К. Хьюз — Хэнифин, Д. Хьюз — Крайдер — Ватрано;
Фокс, Канин — Келлер — Гленденинг.