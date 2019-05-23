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    • Сборная России назвала состав на матч 1/4 финала ЧМ-2019 с США
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    Сборная России назвала состав на матч 1/4 финала ЧМ-2019 с США

    Чемпионат мира по хоккею Сборная России Сборная США
    Стали известны составы сборных России и США на четвертьфинальный матч чемпионата мира 2019 года.

    Александр Овечкин
    Александр Овечкин

    Встреча, которая пройдет в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы, начнется в 17:15 по московскому времени.

    Подопечные Ильи Воробьева выйдут на игру в следующем составе:

    Василевский (Георгиев);
    Сергачев — Нестеров, Григоренко — Малкин — Дадонов;
    Орлов — Зайцев, Овечкин — Кузнецов — Капризов;
    Хафизуллин — Гавриков, Гусев — Анисимов — Кучеров;
    Задоров, Ковальчук — Андронов — Телегин, Барабанов.

    Состав сборной США:

    Шнайдер (Демко);
    Сутер — Веренски, Дебринкэт — Уайт — Кейн;
    Мартинез — Шей, Айкел — Годро — Ван Римсдайк;
    К. Хьюз — Хэнифин, Д. Хьюз — Крайдер — Ватрано;
    Фокс, Канин — Келлер — Гленденинг.

    С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь. 0

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