Сборная России назвала состав на матч 1/4 финала ЧМ-2019 с США

Стали известны составы сборных России и США на четвертьфинальный матч чемпионата мира 2019 года.

Встреча, которая пройдет в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы, начнется в 17:15 по московскому времени.

Подопечные Ильи Воробьева выйдут на игру в следующем составе:

Василевский (Георгиев);

Сергачев — Нестеров, Григоренко — Малкин — Дадонов;

Орлов — Зайцев, Овечкин — Кузнецов — Капризов;

Хафизуллин — Гавриков, Гусев — Анисимов — Кучеров;

Задоров, Ковальчук — Андронов — Телегин, Барабанов.

Состав сборной США:

Шнайдер (Демко);

Сутер — Веренски, Дебринкэт — Уайт — Кейн;

Мартинез — Шей, Айкел — Годро — Ван Римсдайк;

К. Хьюз — Хэнифин, Д. Хьюз — Крайдер — Ватрано;

Фокс, Канин — Келлер — Гленденинг.

С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь. 0