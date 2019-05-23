Кузнецов: Нужно отдать должное американцам, соперник хорошо играл

Нападающий сборной Россиипрокомментировал четвертьфинальный матч ЧМ-2019 со сборной(4:3).

«Считаю, что неплохо сыграли в обороне, в атаке были моменты. Конечно, совсем лишним был третий гол в наши ворота. 4:2 было бы поинтереснее, а так — получилась нервная концовка.

Но нужно отдать должное американцам, соперник хорошо играл. Будет ли дальше легче? Легче будет в гробу.

Я бы не сказал, что это аритмия. Просто иногда счёт не соответствует игре. Нужно играть от момента. При счёте 4:2 мы играли хорошо, нужно было забивать ещё.

Швейцария почти обыграла Канаду? По барабану, если честно. Думать нужно о своей игре, настраиваться, здесь слабых соперников нет.

Без разницы, кто будет. Главное, чтобы мы хорошо играли», — передаёт слова Кузнецова «Чемпионат». 0