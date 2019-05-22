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    Воробьев: В сборной США с 88-м номером на спине парень неплохой

    Сборная России Сборная США Чемпионат мира по хоккею
    Главный тренер сборной России Илья Воробьев поделился ожиданиями от четвертьфинала чемпионата мира, где россиянам будет противостоять команда США.

    Илья Воробьев
    Илья Воробьев

    Напомним, что сборная России не групповом этапе одержала семь побед в семи встречах и вышла в плей-офф турнира с первого места.

    «Сегодня мы заявили Зуба, заявка закрыта. Сделали то, что хотели с самого начала турнира. Шли по своему плану, раньше не заявляли из-за риска травм. Сейчас уже идем тем боевым комплектом, что у нас есть.

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    • Продолжаем смотреть и разбирать сборную США. Завтра ребятам все покажем. Хороший соперник, очень сильный состав. Но нам надо играть в свою игру.

    Кого можно выделить в их составе? С 88-м номером на спине парень неплохой. Вообще там есть очень мастеровитые ребята, много повидавшие в хоккее.

    На турнире выделяются два молодых игрока: Каапо Какко у Финляндии и Джек Хьюз у США. Какко физически по-другому развит, он уже, скажем так, мужик. Сложно их сейчас сравнивать, Хьюзу нужно время.

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    Думаю, Овечкину, Малкину и Капризову морально стало легче, когда они забросили свои шайбы. Но повторю: у нас одна цель и одна команда. Главное, чтобы в конце матча у нас был перевес в один гол, а кто забивает — не так важно.

    Рады ли, что не пришлось ехать в Кошице на четвертьфинал? Про это, надеюсь, завтра после победы можно будет поговорить. Большой плюс, что не надо пять часов в другой город на поезде добираться, или как-то еще.

    Пару лет назад приходилось по ходу турнира из Кельна в Париж переезжать, было не очень. Здорово, что сейчас готовимся спокойно, в штатном рабочем режиме», — передает слова Воробьева пресс-служба ФХР.

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    • Под 88 номером в сборной США выступает нападающий «Чикаго» Патрик Кейн, вышедший в лидеры национальной команды по очкам на чемпионатах мира. На групповом этапе турнира капитан американской команды набрал 10 (2+8) очков.

    Соперник россиян по четвертьфиналу — команда США выиграв пять матчей (один в овертайме) и потерпев два поражения, вышла в 1/4 финала с четвертой строчки в группе А.

    Встреча состоится 23 мая в Братиславе и начнется 17:15 по московскому времени. 0

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