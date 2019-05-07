ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Венсан КомпаниДостойное прощание капитана. Компани на «Этихаде» приблизил «Сити» к чемпионству
  • 12:49
    • Турбин обслужит матч «Зенит» — ЦСКА
  • 12:36
    • Игроки ЦСКА получили по 60 млн рублей за победу в Кубке Гагарина
  • 12:24
    • СМИ: ЦСКА рассматривает возможность продажи Фернандеса «Зениту»
  • 10:34
    • Загитова возглавила мировой рейтинг фигуристок
  • 10:15
    • Обляков — лучший игрок 27-го тура РПЛ
    Все новости спорта

    Игроки ЦСКА получили по 60 млн рублей за победу в Кубке Гагарина

    ЦСКА КХЛ
    Хоккеисты ЦСКА получили по 60 миллионов рублей за победу в Кубке Гагарина, информирует «БИЗНЕС Online».

    Игроки ЦСКА
    Игроки ЦСКА

    Руководство «армейцев» суммарно потратило на премиальные около 1,5 млрд рублей.

    Эта сумма не учитывается под потолком зарплат. Согласно регламенту КХЛ, клубы могут выводить из платежной ведомости бонусы, предусмотренные за попадание в четверку лучших команд лиги.

  • Долгожданное золото. ЦСКА достиг цели, завоевав Кубок Гагарина
  • «Армейцы» в четырех матчах обыграли «Авангард»
  • 20/04/2019

    • В первом раунде ЦСКА оказался сильнее «Витязя» (4 — 0), в полуфинале конференции обыграл московское «Динамо» (4 — 1), а в финале Запада переиграл СКА (4 — 3). В финале Кубка «армейцы» обыграли «Авангард» (4 — 0). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Россия победила в Евротуре. Но есть вопросы
  • Вчера в 19:48
    •
  • Прогноз
  • «Сент-Луис» — «Даллас»
  • 1.75
  • Завтра в 03:00
    •
    До 10 000 ₽ новым клиентам Регистрация
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барселона» не упустит шанс на «Энфилде»
  • «Ливерпуль» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.53
    •
  • «Сент-Луис» или «Даллас» — кто выйдет в финал Запада?
  • «Сент-Луис» — «Даллас». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Завоюет ли «Аякс» путевку в ЛЧ при родных трибунах?
  • «Аякс» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Тоттенхэм» Футбол АПЛ. Победы «Ман Сити», «Ливерпуля» и «Челси», «Тоттенхэм» уступил «Борнмуту», «МЮ» лишился шансов на ЛЧПодробности матчей 37-го тура английской Премьер-лиги 00:050
  • 13:02
    • Полузащитник «Ахмата» выбыл из строя на полгода
  • 12:14
    • Бакайоко выступил с заявлением о конфликте с Гаттузо
  • 09:05
    • Экс-игрок сборной Бразилии продлил контракт с «Ниццей»
    Хоккеисты сборной России празднуют победу над Чехией Хоккей Россия победила в Евротуре. Но есть вопросыСМИ — о победе сборной России в Евротуре Вчера в 19:480
  • Экспресс дня

  • «Барселона» не пожалеет «Ливерпуль»
  • 4.51
    •
  • 08:49
    • Гаттузо пообещал поговорить с Бакайоко «на своем языке» без телекамер
  • 00:55
    • Кузнецова проиграла Бенчич на турнире в Мадриде
  • 00:39
    • Женская сборная России по мини-футболу проиграла Испании
    Франк Рибери Футбол Трансферный дайджест. 30 апреля — 6 маяГде продолжит карьеру Рибери, от какой зарплаты отказывается Де Хеа, сколько «Реал» заплатит за Йовича и другие трансферные новости последних дней. Вчера в 18:580
  • 23:52
    • «Манчестер Сити» минимально обыграл «Лестер» и вернул себе первою место в АПЛ
  • 23:26
    • «Милан» на «Сан-Сиро» переиграл «Болонью»
  • 22:22
    • Суд огласит решение по делу Кокорина и Мамаева 8 мая
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие