Игроки ЦСКА получили по 60 млн рублей за победу в Кубке Гагарина

Хоккеистыполучили по 60 миллионов рублей за победу в Кубке Гагарина, информирует «БИЗНЕС Online».

Руководство «армейцев» суммарно потратило на премиальные около 1,5 млрд рублей.

Эта сумма не учитывается под потолком зарплат. Согласно регламенту КХЛ, клубы могут выводить из платежной ведомости бонусы, предусмотренные за попадание в четверку лучших команд лиги.

В первом раунде ЦСКА оказался сильнее «Витязя» (4 — 0), в полуфинале конференции обыграл московское «Динамо» (4 — 1), а в финале Запада переиграл СКА (4 — 3). В финале Кубка «армейцы» обыграли «Авангард» (4 — 0). 0