Три шведских города претендуют на проведение ЧМ-2025

Вратарь юношеской сборной Швеции
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Об этом рассказал президент Шведского хоккейного союза Андерса Ларссона.
«Ближайший конгресс IIHF в Братиславе официально утвердит это решение. На конгрессе мы проведем презентацию своего турнира, а в 2021 году мы вернемся на конгресс с представлением полной концепции проведения.
После конгресса в Братиславе мы начнем заявочный процесс, в котором примут участие Стокгольм, Гетеборг и Мальме. Это три сильных города-кандидата», — заявил Ларссон.
В 2013 году ЧМ проходил в Швеции и Финляндии. Игры прошли в Стокгольме и Хельсинки. 0