Три шведских города претендуют на проведение ЧМ-2025

Чемпионат мира по хоккею 2025 года может пройти в Стокгольме, Гетеборге и Мальме, информирует ТАСС.

Об этом рассказал президент Шведского хоккейного союза Андерса Ларссона.

«Ближайший конгресс IIHF в Братиславе официально утвердит это решение. На конгрессе мы проведем презентацию своего турнира, а в 2021 году мы вернемся на конгресс с представлением полной концепции проведения.

После конгресса в Братиславе мы начнем заявочный процесс, в котором примут участие Стокгольм, Гетеборг и Мальме. Это три сильных города-кандидата», — заявил Ларссон.

В 2013 году ЧМ проходил в Швеции и Финляндии. Игры прошли в Стокгольме и Хельсинки. 0