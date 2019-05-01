«Ак Барс» назвал имя нового главного тренера

«Ак Барс» договорился о заключении контракта с главным тренером сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение будет подписано по схеме «1+1» — с возможностью автоматического продления договора по итогам сезона 2019/20.

Помощниками Квартальнова в тренерском штабе станут Павел Зубов, Игорь Горбенко, тренеры вратарей Ари Мойсанен и Сергей Абрамов и тренер по физической подготовке Нормундс Силиньш.

«О предложении из Казани я не размышлял долго, таких вариантов в карьере не бывает много. Я очень рад вернуться в Казань уже в качестве главного тренера и счастлив, что руководители республики и клуба вместе с болельщиками доверили мне возглавить такую великую команду.

В небольшой истории КХЛ у "Ак Барса" уже три Кубка Гагарина, это выдающийся результат. Ответственность будет колоссальная, но мы с тренерским штабом готовы к любым вызовам, понимаем, какие сложные задачи нам предстоит решить, цели клуба всем понятны.

Для начала нам предстоит работа на трансферном рынке — хотелось бы точечно усилиться по всем линиям. Что касается Даниса Зарипова, то это хоккеист высокого уровня, который умеет играть в большинстве, умеет вести за собой партнеров. Это настоящий лидер, который нужен любой команде, и особенно нам, чтобы стать большим примером для молодых игроков в составе», — заявил Квартальнов. 0