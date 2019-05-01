Дацюк объявил об уходе из СКА

Нападающий СКАна своей странице в Twitter попрощался с командой из Санкт-Петербурга.

«Дорогие друзья! Подошел к концу мой петербургский этап карьеры. Это были запоминающиеся годы. Хочу сказать спасибо клубу СКА. В Петербурге замечательные условия для игр и тренировок, внимательный персонал — все это помогает сконцентрироваться исключительно на хоккее. Подобная система выстраивалась не один год, и в этом огромная заслуга руководства клуба.

Спасибо всем тренерам, с которыми я успел поработать в СКА. Спасибо всем моим партнерам, мы вместе прошли через многое.

И, конечно же, огромное спасибо всем болельщикам СКА, которые всегда до отказа заполняли "Ледовый дворец" и были с командой на всех без исключения выездных матчах. Мы играем для вас. До встречи, Петербург!» — написал Дацюк. 0