Главный арбитр КХЛ допустил возвращение к собственным правилам

Главный арбитр КХЛсообщил, что лига может вернуться к собственным правилам судейства.

На данный момент в КХЛ действуют правила, утвержденные IIHF.

«Мы в тесном контакте с IIHF, практически два раза в день списываемся и созваниваемся. Международная федерация тоже видит как минусы, так и плюсы современной трактовки правил.

Думаю, мы созрели вернуться к собственным правилам внутри лиги. Но я не могу принять такое решение в одиночку: должна быть поддержка этого пути как со стороны генеральных менеджеров, так и ФХР, и Совета директоров КХЛ.

Но все идет к тому, что у нас будут собственные правила, которые не будут слишком отличаться от IIHF. Они будут более точными согласно развития лиги», — приводит слова Анисимова официальный сайт КХЛ. 0