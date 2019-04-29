ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Сити» опережает «Ливерпуль» на одно очкоМиллиметры до титула. «Сити» продолжает хоронить «Ливерпуль»
  • 15:55
    • «Оренбург» — «Арсенал»: известны стартовые составы команд
  • 15:46
    • «Милан» не уволит Гаттузо до конца сезона
  • 15:27
    • Стерлинг — лучший игрок АПЛ по версии журналистов
  • 15:13
    • ЦСКА досрочно выиграл молодежное первенство РПЛ
  • 14:57
    • Широков покинул московское «Динамо»
    Все новости спорта

    «Спартак» назначил нового главного тренера

    Спартак КХЛ
    «Спартак» на своем официальном сайте объявил о назначении Олега Знарка на должность главного тренера команды.

    Олег Знарок
    Олег Знарок

    Соглашение с 56-летним специалистом подписано по схеме «1+1».

    «Олег Знарок не нуждается в особом представлении. Это специалист, который доказал свою профессиональную состоятельность как в России, так и на самом серьезном международном уровне.

    Но, приглашая его в "Спартак", мы ориентировались не на регалии, а на его общее видение того, по каким принципам должна строиться работа тренерского штаба, как должна играть команда. Наши взгляды на хоккей совпадают, это широко известно. Именно поэтому переговоры о его приходе в клуб не заняли много времени.

    Уже началась активная работа по комплектованию команды, мы будем тщательно обсуждать каждую кандидатуру с новым тренерским штабом и постараемся вместе сделать все возможное, чтобы в следующем сезоне порадовать многочисленных болельщиков», — заявил генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов.

  • «Спартак» подписал новый контракт с «ЦСКА Ареной»
  • Читайте по теме

    • Олег Знарок — один из самых титулованных российских тренеров. В настоящий момент занимает должность консультанта штаба сборной России. Он трижды выигрывал Кубок Гагарина — дважды с московским «Динамо» (сезоны-2011/12 и 2012/13) и один раз с петербургским СКА (сезон-2016/17). Также под его руководством сборная России стала чемпионом мира в 2014 году в Минске и одержала победу на Олимпиаде в Корее в 2018 году. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Первое серебро за десять лет. Россияне достойно сыграли на ЮЧМ
  • 10:21
    •
  • Прогноз
  • «Колорадо» — «Сан-Хосе»
  • 1.96
  • Послезавтра в 05:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продолжат ли «Оренбург» и «Арсенал» играть между собой результативно?
  • «Оренбург» — «Арсенал» Тула. Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • Оправдается ли «Спартак» перед фанатами за тульский позор?
  • «Спартак» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Сколько раз «Сассуоло» пропустит на «Артемио Франки»?
  • «Фиорентина» — «Сассуоло». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Натан Маккиннон Хоккей НХЛ. «Каролина» вновь победила, «Колорадо» сравнял счетРезультаты матчей второго раунда плей-офф 29 апреля 08:290
  • 12:07
    • Стерлинг признан лучшим молодым игроком сезона в Англии
  • 10:47
    • СМИ: Войнов продолжит карьеру в «Автомобилисте»
  • 10:34
    • Неймару грозит дисквалификация на пять матчей
    Матвей Сафонов Футбол Феерия Сафонова помогла «Краснодару» выиграть у ЦСКА бой за Лигу чемпионовРеакция спортивных СМИ на поражение армейского клуба 02:190
  • Экспресс дня

  • «Спартак» реабилитируется за поражение в Туле
  • 4.96
    •
  • 15:27
    • Двукратный чемпион мира по горным лыжам завершил карьеру
  • 12:20
    • СКА заключил новый контракт с нападающим
  • 09:06
    • Полузащитник сборной Чехии скончался в результате ДТП
    «Арсенал» потерпел третье кряду поражение в АПЛ Футбол «Арсенал» нуждается в большой перестройкеРеакция прессы на матч «Лестер» — «Арсенал» Вчера в 23:360
  • 08:51
    • Кучеров номинирован на «Харт Трофи»
  • 08:38
    • Ван Дейк — лучший игрок сезона в АПЛ по версии футболистов
  • 08:08
    • «Голден Стэйт» успешно начал серию против «Хьюстона»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие