«Спартак» назначил нового главного тренера

«Спартак» на своем официальном сайте объявил о назначениина должность главного тренера команды.

Соглашение с 56-летним специалистом подписано по схеме «1+1».

«Олег Знарок не нуждается в особом представлении. Это специалист, который доказал свою профессиональную состоятельность как в России, так и на самом серьезном международном уровне.

Но, приглашая его в "Спартак", мы ориентировались не на регалии, а на его общее видение того, по каким принципам должна строиться работа тренерского штаба, как должна играть команда. Наши взгляды на хоккей совпадают, это широко известно. Именно поэтому переговоры о его приходе в клуб не заняли много времени.

Уже началась активная работа по комплектованию команды, мы будем тщательно обсуждать каждую кандидатуру с новым тренерским штабом и постараемся вместе сделать все возможное, чтобы в следующем сезоне порадовать многочисленных болельщиков», — заявил генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов.

Олег Знарок — один из самых титулованных российских тренеров. В настоящий момент занимает должность консультанта штаба сборной России. Он трижды выигрывал Кубок Гагарина — дважды с московским «Динамо» (сезоны-2011/12 и 2012/13) и один раз с петербургским СКА (сезон-2016/17). Также под его руководством сборная России стала чемпионом мира в 2014 году в Минске и одержала победу на Олимпиаде в Корее в 2018 году. 0