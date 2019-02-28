Кучеров — третья звезда дня в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте назвала трех лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.

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Первой звездой дня стал Митчелл Марнер из «Торонто», набравший 3 (1+2) очка в игре с «Эдмонтоном» (6:2). Это уже восьмая игра в сезоне, в которой Марнер набрал три и более очков.

Второй звездой дня был признан вратарь «Чикаго» Кори Кроуфорд, сделавший 29 спасений в матче с «Анахаймом». Этот матч стал для него первым с 16 декабря, до этого он пропустил 28 игр из-за сотрясения мозга.

Замкнул тройку лучших форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров, оформивший асситсентский хет-трик в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3 ОТ).

Теперь на его счету 104 балла — 30 голов и 74 передачи. Он вышел на второе место в истории «Тампы» по очкам за один регулярный чемпионат. 0