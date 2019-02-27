«Салават Юлаев» сравнял счет в серии с «Магниткой»

«Салават Юлаев»
КХЛ
В составе победителей встречи голами отметились Линус Умарк (3-я минута), Максим Майоров (8), Теэму Хартикайнен (33) и Йоонас Кемппайнен (37).
Единственную шайбу хозяев забросил Михал Булирж (52).
Первая игра противостояния завершилась победой «Магнитки» во втором овертайме — 3:2.
Счет в серии до четырех побед стал 1-1. Следующий матч состоится 1 марта и пройдет в Уфе.
Кубок Гагарина. Восточная конференция. 1/4 финала
«Металлург» (Магнитогорск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)
Голы: Умарк — 1 (Хартикайнен, Сергеев), 3:25 — 0:1. Майоров — 1 (Кугрышев, Хохряков), 8:49 — 0:2. Хартикайнен — 2 (Ткачев), 33:37 — 0:3. Кемппайнен — 1 (бол., Кугрышев, Хартикайнен), 37:19 — 0:4. Булирж — 1 (бол.), 52:55 — 1:4Вратари: Кошечкин (Загидулин, 33:37) — МетсолаБроски: 25 (7+8+10) — 35 (11+16+8)Штраф: 33 — 8