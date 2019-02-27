ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Брендан РоджерсПеремены в «Лестере». Экс-наставник «Ливерпуля» и игрок из непобедимого «Арсенала»
  • 20:38
    • Один из лыжников на ЧМ был задержан во время переливания крови
  • 20:09
    • «Салават Юлаев» сравнял счет в серии с «Магниткой»
  • 17:36
    • Бейл избежал дисквалификации за неприличный жест
  • 17:21
    • Сундбю завоевал золото ЧМ в гонке на 15 км, Бессмертных — второй
  • 16:29
    • Полиция задержала пятерых спортсменов на ЧМ в Зеефельде
    Все новости спорта

    «Салават Юлаев» сравнял счет в серии с «Магниткой»

    КХЛ Салават Юлаев Металлург Мг
    Уфимский «Салават Юлаев» одержал выездную победу над магнитогорским «Металлургом» (4:1) во втором матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ.

    «Салават Юлаев»
    «Салават Юлаев»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    В составе победителей встречи голами отметились Линус Умарк (3-я минута), Максим Майоров (8), Теэму Хартикайнен (33) и Йоонас Кемппайнен (37).

    Единственную шайбу хозяев забросил Михал Булирж (52).

    Первая игра противостояния завершилась победой «Магнитки» во втором овертайме — 3:2.

    Счет в серии до четырех побед стал 1-1. Следующий матч состоится 1 марта и пройдет в Уфе.

    Кубок Гагарина. Восточная конференция. 1/4 финала
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)
    Голы: Умарк — 1 (Хартикайнен, Сергеев), 3:25 — 0:1. Майоров — 1 (Кугрышев, Хохряков), 8:49 — 0:2. Хартикайнен — 2 (Ткачев), 33:37 — 0:3. Кемппайнен — 1 (бол., Кугрышев, Хартикайнен), 37:19 — 0:4. Булирж — 1 (бол.), 52:55 — 1:4Вратари: Кошечкин (Загидулин, 33:37) — МетсолаБроски: 25 (7+8+10) — 35 (11+16+8)Штраф: 33 — 8
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Фавориты и претенденты. Чего ждать от плей-офф Кубка Гагарина-2019?
  • 24/02/2019 в 17:00
    •
  • Прогноз
  • «Барыс» — «Торпедо»
  • 1.73
  • Завтра в 16:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Добудет ли «Арсенал» очередную победу дома?
  • «Арсенал» — «Борнмут». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • «Саутгемптон» поборется за выход из зоны вылета
  • «Саутгемптон» — «Фулхэм». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Пройдет ли «Барселона» «Реал» на пути в финал Кубка Испании?
  • «Реал» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 4.20
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Уле-Гуннар Сульшер Футбол Сульшер привил «МЮ» характер«Ман Юнайтед» не проиграл «Ливерпулю», столкнувшись с непредвиденными трудностями Вчера в 14:430
  • 13:49
    • У «Ак Барса» самый крупный зарплатный бюджет в Восточной конференции
  • 13:35
    • Сироткин стал резервным пилотом «Рено»
  • 13:19
    • Еще один игрок «МанСити» выбыл на две недели
    «Тоттенхэм» — «Челси» Футбол АПЛ. «Арсенал» примет «Борнмут», «Тоттенхэм» в гостях у «Челси»Обзор матчей 28-го тура английской Премьер-лиги 01:410
  • Экспресс дня

  • «Ливерпуль» удержит лидерство в АПЛ
  • 3.57
    •
  • 21:24
    • «Локомотив» выиграл второй матч в серии против «Сочи»
  • 21:12
    • Роналду пройдет обследование из-за травмы голеностопа
  • 20:55
    • Яндач: Мы сейчас все в дерьме и хотим забыть об игре с «Салаватом»
    Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева Прочие Федерация испугалась выбора между Медведевой и ТуктамышевойРеакция спортивных СМИ на скандальную ситуацию с заявкой России на ЧМ по фигурному катанию Вчера в 19:460
  • 13:07
    • Назван состав женской сборной России по лыжным гонкам на эстафету на ЧМ
  • 20:27
    • Лундбю одержала победу на чемпионате мира, Шпынева — 12-я
  • 18:01
    • Бессмертных рад второму месту на ЧМ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие