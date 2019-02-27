Билялетдинов: 12 пропущенных шайб за два матча — это слишком много

Главный тренер «Ак Барса»подвел итоги второго матча в серии первого раунда плей-офф КХЛ против(3:6).

«Ребята старались, сегодня была очень хорошая игра. Мы сделали много хороших изменений в нашей игре. Сработало большинство. Но в то же время понимаем, какие есть проблемы и что надо делать.

За две игры пропущено 12 шайбы. Да, чересчур много. Пока есть то, что есть. Попытаемся исправить ситуацию.

Вся команда старалась, ребята играли с большой отдачей. Не хотелось бы выделять Шарыченкова и обсуждать кого-то одного.. Функционально команда находится в хорошей форме.

Зарипов — это большой мастер, играющий хоккеист. Он проявил себя хорошо», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0