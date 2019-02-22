СКА завершил регулярный чемпионат победой над «Трактором»

в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ на выезде обыгралсо счетом 3:1.

СКА вышел вперед на 11-й минуте матча — Наиль Якупов реализовал численный перевес. Во втором периоде «Трактор» отыгрался усилиями Ника Бэйлена, который также отличился в большинстве. Через четыре минуты вновь вывел СКА вперед Никита Гусев, а в конце встречи Александр Барабанов поразил пустые ворота.

СКА набрал 103 очка и занял второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» (58 очков) расположился на восьмом месте на Востоке.