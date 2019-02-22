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    СКА завершил регулярный чемпионат победой над «Трактором»

    КХЛ СКА Трактор
    СКА в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ на выезде обыграл «Трактор» со счетом 3:1.

    «Трактор» — СКА
    «Трактор» — СКА
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    СКА вышел вперед на 11-й минуте матча — Наиль Якупов реализовал численный перевес. Во втором периоде «Трактор» отыгрался усилиями Ника Бэйлена, который также отличился в большинстве. Через четыре минуты вновь вывел СКА вперед Никита Гусев, а в конце встречи Александр Барабанов поразил пустые ворота.

    СКА набрал 103 очка и занял второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» (58 очков) расположился на восьмом месте на Востоке.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
    Голы: Якупов — 23 (бол., Прохоркин, Гусев), 10:56 — 0:1. Бэйлен — 7 (бол., Томас, Полыгалов), 26:05 — 1:1. Гусев — 17 (Прохоркин, Барабанов), 30:14 — 1:2. Барабанов — 17 (п.в., Херсли, Плотников), 59:48 — 1:3Вратари: Демченко (58:22 — 59:48) — ХелльбергШтраф: 4 — 2Броски: 16 (3+6+7) — 39 (10+11+18)
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