«Металлург» крупно обыграл «Ак Барс»

«Металлург» — «Ак Барс»
«Ак Барс»
Хозяева льда одержали победу со счетом 4:0.
В первом периоде у «Магнитки» отличились Виктор Антипин и форвард Деннис Расмуссен, а в третьем — Мэтт Эллисон и Роман Любимов.
«Магнитка» набрала 84 очка и завершила регулярный чемпионат на третьем месте на Востоке. «Ак Барс» (82 очка) стал четвертым.
В первом раунде плей-офф «Магнитка» сыграет с «Салаватом Юлаевым», а «Ак Барс» встретится с «Авангардом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Ак Барс» (Казань) — 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)
Голы: Антипин — 11 (Эллисон), 10:02 — 1:0. Расмуссен — 14 (Пакаринен), 14:00 — 2:0. Эллисон — 20 (бол., Кулемин, Расмуссен), 46:07 — 3:0. Любимов — 13 (Верещагин, Шор), 59:07 — 4:0Вратари: Загидулин — ПодъяпольскийШтраф: 20-8Броски: 32 (11+14+7) — 27 (9+11+7)