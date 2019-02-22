«Металлург» крупно обыграл «Ак Барс»

Магнитогорскийобыграл казанскийв матче регулярного чемпионата КХЛ.

Хозяева льда одержали победу со счетом 4:0.

В первом периоде у «Магнитки» отличились Виктор Антипин и форвард Деннис Расмуссен, а в третьем — Мэтт Эллисон и Роман Любимов.

«Магнитка» набрала 84 очка и завершила регулярный чемпионат на третьем месте на Востоке. «Ак Барс» (82 очка) стал четвертым.

В первом раунде плей-офф «Магнитка» сыграет с «Салаватом Юлаевым», а «Ак Барс» встретится с «Авангардом».