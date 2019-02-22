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    «Металлург» крупно обыграл «Ак Барс»

    КХЛ Металлург Мг Ак Барс
    Магнитогорский «Металлург» обыграл казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Металлург» — «Ак Барс»
    «Металлург» — «Ак Барс»
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    Хозяева льда одержали победу со счетом 4:0.

    В первом периоде у «Магнитки» отличились Виктор Антипин и форвард Деннис Расмуссен, а в третьем — Мэтт Эллисон и Роман Любимов.

    «Магнитка» набрала 84 очка и завершила регулярный чемпионат на третьем месте на Востоке. «Ак Барс» (82 очка) стал четвертым.

    В первом раунде плей-офф «Магнитка» сыграет с «Салаватом Юлаевым», а «Ак Барс» встретится с «Авангардом».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Ак Барс» (Казань) — 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)
    Голы: Антипин — 11 (Эллисон), 10:02 — 1:0. Расмуссен — 14 (Пакаринен), 14:00 — 2:0. Эллисон — 20 (бол., Кулемин, Расмуссен), 46:07 — 3:0. Любимов — 13 (Верещагин, Шор), 59:07 — 4:0Вратари: Загидулин — ПодъяпольскийШтраф: 20-8Броски: 32 (11+14+7) — 27 (9+11+7)
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