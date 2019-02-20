«Салават Юлаев» обыграл в овертайме «Ак Барс»

«Салават Юлаев»
Ak-bars.ru
В составе победителей встречи дубль оформил Филип Ларсен (21-я, 61-я минуты), еще раз отличился Теэму Хартикайнен (58).
За гостей шайбы забросили Данис Зарипов (38) и Владимир Ткачев (44).
«Салават Юлаев» с 72 очками занимает шестое место в Восточной конференции, а «Ак Барс» расположился на третьей строчке — 82 очка.
В следующем матче турнира казанцы 22 февраля на выезде сыграют с «Металлургом», а уфимцы завершили свое выступление в регулярном чемпионате и сыграют уже в плей-офф.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Ак Барс» (Казань) — 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)
Голы: Ларсен — 8 (Кугрышев, Кемппайнен), 21:21 — 1:0. Зарипов — 9 (бол., Ландер, Секач), 38:35 — 1:1. Ткачев — 11 (бол.), 44:08 — 1:2. Хартикайнен — 17 (Бурмистров), 58:59 — 2:2. Ларсен — 9 (Кемппайнен), 60:37 — 3:2Вратари: Метсола (58:27 — 58:59) — ПодъяпольскийБроски: 34 (9+15+9+1) — 22 (8+9+5+0)Штраф: 8 — 12