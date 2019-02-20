«Салават Юлаев» обыграл в овертайме «Ак Барс»

Уфимскийодержал домашнюю победу над казанским(3:2 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей встречи дубль оформил Филип Ларсен (21-я, 61-я минуты), еще раз отличился Теэму Хартикайнен (58).

За гостей шайбы забросили Данис Зарипов (38) и Владимир Ткачев (44).

«Салават Юлаев» с 72 очками занимает шестое место в Восточной конференции, а «Ак Барс» расположился на третьей строчке — 82 очка.

В следующем матче турнира казанцы 22 февраля на выезде сыграют с «Металлургом», а уфимцы завершили свое выступление в регулярном чемпионате и сыграют уже в плей-офф.