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    «Салават Юлаев» обыграл в овертайме «Ак Барс»

    КХЛ Салават Юлаев Ак Барс
    Уфимский «Салават Юлаев» одержал домашнюю победу над казанским «Ак Барсом» (3:2 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

    «Салават Юлаев»
    «Салават Юлаев»
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    В составе победителей встречи дубль оформил Филип Ларсен (21-я, 61-я минуты), еще раз отличился Теэму Хартикайнен (58).

    За гостей шайбы забросили Данис Зарипов (38) и Владимир Ткачев (44).

    «Салават Юлаев» с 72 очками занимает шестое место в Восточной конференции, а «Ак Барс» расположился на третьей строчке — 82 очка.

    В следующем матче турнира казанцы 22 февраля на выезде сыграют с «Металлургом», а уфимцы завершили свое выступление в регулярном чемпионате и сыграют уже в плей-офф.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Ак Барс» (Казань) — 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)
    Голы: Ларсен — 8 (Кугрышев, Кемппайнен), 21:21 — 1:0. Зарипов — 9 (бол., Ландер, Секач), 38:35 — 1:1. Ткачев — 11 (бол.), 44:08 — 1:2. Хартикайнен — 17 (Бурмистров), 58:59 — 2:2. Ларсен — 9 (Кемппайнен), 60:37 — 3:2Вратари: Метсола (58:27 — 58:59) — ПодъяпольскийБроски: 34 (9+15+9+1) — 22 (8+9+5+0)Штраф: 8 — 12
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