«Магнитка» обыграла московское «Динамо»

Магнитогорскийобыграл московское(2:1) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

У победителей встречи голами отметились Яков Рылов (7-я минута) и Максим Матушкин (34), а у хозяев льда единственную шайбу забросил Патрик Закриссон.

«Металлург» с 82 очками занимает третье место в Восточной конференции, а «Динамо» расположилось на пятой строчке на Западе — 70 очков.

В последнем туре магнитогорская команда сыграет с «Ак Барсом», который имеет такое же количество очков.