«Магнитка» обыграла московское «Динамо»

«Металлург» — «Динамо»
КХЛ
У победителей встречи голами отметились Яков Рылов (7-я минута) и Максим Матушкин (34), а у хозяев льда единственную шайбу забросил Патрик Закриссон.
«Металлург» с 82 очками занимает третье место в Восточной конференции, а «Динамо» расположилось на пятой строчке на Западе — 70 очков.
В последнем туре магнитогорская команда сыграет с «Ак Барсом», который имеет такое же количество очков.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Голы: Рылов — 2 (Пакаринен, Расмуссен), 7:13 — 0:1. Закриссон — 5 (Волков, Индрашис), 23:53 — 1:1. Матушкин — 6 (Шор), 34:57 — 1:2Вратари: Еременко (59:05 — 59:09, 59:33) — КошечкинБроски: 32 (6+14+12) — 21 (8+8+5)