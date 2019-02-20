«Куньлунь» забросил шесть шайб «Адмиралу»

Китайский клуб одержал первую победу в семи матчах
khl.ru
В составе победителей дважды отметился форвард Олли Палола и по разу отличились нападающие Войтек Вольски, Брэндон Йип, Инь Руди и Дрю Шор.
Китайский коллектив прервал неудачную серию из шести поражений.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Куньлунь» (Пекин) — «Адмирал» (Владивосток) — 6:3 (1:1, 2:1, 3:1)
Голы: Палола — 18 (Парлетт), 8:04 — 1:0. Захарчук — 3 (бол., Вихарев, Таталин), 14:09 — 1:1. Вольски — 10 (Йип), 27:58 — 2:1. Йип — 21 (бол., Лаюнен), 30:07 — 3:1. Коннов — 5 (Вихарев), 37:59 — 3:2. Инь Руди — 1 (Палола, Локхарт), 41:56 — 4:2. Шор — 5 (Лофквист, Вольски), 49:32 — 5:2. Палола — 19 (Парлетт, Локхарт), 50:23 — 6:2. Воронин — 7 (Кубат, Полак), 54:05 — 6:3Вратари: Лазушин — Красоткин (Серебряков, 50:23)Штраф: 10 — 8Броски: 35 (15+12+8) — 35 (13+14+8)