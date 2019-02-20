ЦСКА выиграл регулярный чемпионат КХЛ

Московскийв серии буллитов обыграл ярославский(2:1 ПБ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В основное вреся в составе гостей отличился Брэндон Козун (54-я секунда), а за хозяев льда шайбу забросил Антон Слепышев (59-я минута).

Победный бросок на счету Михаила Григоренко.

ЦСКА одержал девятую победу кряду, со 104 очками стал недосягаемым для СКА и в четвертый раз завоевал Кубок континента.