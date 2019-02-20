ЦСКА выиграл регулярный чемпионат КХЛ

ЦСКА — «Локомотив»
ЦСКА
В основное вреся в составе гостей отличился Брэндон Козун (54-я секунда), а за хозяев льда шайбу забросил Антон Слепышев (59-я минута).
Победный бросок на счету Михаила Григоренко.
ЦСКА одержал девятую победу кряду, со 104 очками стал недосягаемым для СКА и в четвертый раз завоевал Кубок континента.
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:1 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Козун — 19 (Локтионов), 0:54 — 0:1. Слепышев — 15 (бол., Григоренко, Марченко), 59:49 — 1:1Победный буллит: ГригоренкоВратари: Сорокин (59:02 — 59:49) — СалакБроски: 29 (5+13+7+4) — 21 (1+11+6+3)Штраф: 14 — 10