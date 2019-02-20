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    В КХЛ может появиться клуб из ОАЭ уже в 2021 году

    КХЛ
    Глава Эмиратской хоккейной лиги (EHL) Владимир Бурдун заявил, что клуб из ОАЭ может войти в состав КХЛ уже в 2021 году.

    Владимир Бурдун
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    «Общался ли я уже с КХЛ? Скажу честно: пока не встречались. Объясню почему. Чтобы разговаривать с КХЛ, мы прежде всего должны навести порядок внутри EHL. На всех уровнях.

    Скажу так: мы очень легко можем стать дубайским "Лас-Вегас Найтс". Договоримся с КХЛ — точно соберем команду из бывших звезд НХЛ, которая очень быстро даст результат. Будут ли играть в ОАЭ игроки уровня Дацюка и Мозякина? Думаю, эти люди запросто смогут играть в нашей команде.

    Еще мы следим за Александром Овечкиным и Евгением Малкиным, которые в будущем вернутся из НХЛ. Мы готовы с ними поговорить, обсудить детали контрактов. Я уверен: огромное количество россиян, поигравших в НХЛ, с большим удовольствием переедут в Дубай, где совершенно другой уровень жизни.

    Название команды? Рассматриваем несколько вариантов. Есть принадлежащий нам клуб "Могучие верблюды". По большому счету, в 1994 году с него начался хоккей в Эмиратах. Возможно, он и войдет в состав КХЛ. Надеюсь, уже в 2021 году. Либо мы пойдем по другому пути — уже есть несколько вариантов названия», — цитирует Бурдуна «Р-Спорт». 0

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