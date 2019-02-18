Дубли Барабанова и Плотникова принесли СКА победу над «Локомотивом»

Фрагмент матча
СКА
В составе победителей дубли на счету Александра Барабанова и Сергея Плотникова.
Во втором периоде у ярославского клуба на лед впервые с 18 декабря вышел голкипер Александр Салак, он заменил Илью Коновалова, который пропустил три шайбы.
СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от лидирующего ЦСКА на три очка. «Локомотив» идет третьим, имея на одну игру больше и на 14 очков меньше, чем у СКА.
В следующем матче команда Ильи Воробьева сыграет на выезде с «Нефтехимиком», а подопечные Дмитрия Квартальнова проведут заключительный матч чемпионата против ЦСКА в гостях.
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Ярославль) — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Голы: Плотников — 18 (Херсли, Дацюк), 6:28 — 1:0. Плотников — 19 (Кузьменко, Дацюк), 23:10 — 2:0. Барабанов — 15 (Гусев), 31:55 — 3:0. Барабанов — 16 (бол., Гавриков, Кузьменко), 57:21 — 4:0Вратари: Шестеркин — Коновалов (Салак, 31:55)Штраф: 12 — 4Броски: 23 (7+8+8) — 25 (7+12+6)