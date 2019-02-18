Дубли Барабанова и Плотникова принесли СКА победу над «Локомотивом»

Питерскийодержал победу над ярославским(4:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубли на счету Александра Барабанова и Сергея Плотникова.

Во втором периоде у ярославского клуба на лед впервые с 18 декабря вышел голкипер Александр Салак, он заменил Илью Коновалова, который пропустил три шайбы.

СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от лидирующего ЦСКА на три очка. «Локомотив» идет третьим, имея на одну игру больше и на 14 очков меньше, чем у СКА.

В следующем матче команда Ильи Воробьева сыграет на выезде с «Нефтехимиком», а подопечные Дмитрия Квартальнова проведут заключительный матч чемпионата против ЦСКА в гостях.