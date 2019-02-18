«Ак Барс» одержал волевую победу над «Магниткой»

«Ак Барс»
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В составе победителей отличились Антон Ландер (1-я минута), Данис Зарипов (38), Роб Клинкхаммер (40), Альберт Яруллин (47) и Вячеслав Основин (57).
За «Магнитку» шайбы забросили Сергей Мозякин (17), Роман Любимов (23), Мэтт Эллисон (39) и Вадим Антипин (46).
Следующий матч «Ак Барс» проведет на выезде с «Салаватом Юлаевым», а «Металлург» в гостях встретится с московским «Динамо».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Металлург» (Магнитогорск) — 5:4 (1:1, 2:2, 2:1)
Голы: Ландер — 10 (Секач), 0:37 — 1:0. Мозякин — 23 (бол., Расмуссен, Эллисон), 16:08 — 1:1. Любимов — 12 (Неколенко, Тимкин), 22:37 — 1:2. Зарипов — 8 (бол., Секач, Постма), 37:32 — 2:2. Эллисон — 19 (бол., Мозякин), 38:25 — 2:3. Клинкхаммер — 19 (Глухов, Свитов), 39:02 — 3:3. Антипин — 10 (Шор), 45:18 — 3:4. Яруллин — 5 (Ландер, Азеведо), 46:38 — 4:4. Основин — 5, 56:51 — 5:4Вратари: Шарыченков — Кошечкин (58:25)Броски: 27 (2+14+11) — 32 (16+6+10) Штраф: 14 — 8