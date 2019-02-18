ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарет БэйлТрансферный дайджест. 12-18 февраля
  • 22:12
    • Дубли Барабанова и Плотникова принесли СКА победу над «Локомотивом»
  • 21:53
    • ЦСКА на своем льду разгромил «Витязь»
  • 18:11
    • «Зениту» интересен полузащитник «Ромы»
  • 16:25
    • «Автомобилист» выиграл Восточную конференцию
  • 16:09
    • «Адмирал» разобрался с «Барысом»
    Все новости спорта

    «Ак Барс» одержал волевую победу над «Магниткой»

    КХЛ Ак Барс Металлург Мг
    Казанский «Ак Барс» переиграл магнитогорский «Металлург» (5:4) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Ак Барс»
    «Ак Барс»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    В составе победителей отличились Антон Ландер (1-я минута), Данис Зарипов (38), Роб Клинкхаммер (40), Альберт Яруллин (47) и Вячеслав Основин (57).

    За «Магнитку» шайбы забросили Сергей Мозякин (17), Роман Любимов (23), Мэтт Эллисон (39) и Вадим Антипин (46).

    Следующий матч «Ак Барс» проведет на выезде с «Салаватом Юлаевым», а «Металлург» в гостях встретится с московским «Динамо».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Металлург» (Магнитогорск) — 5:4 (1:1, 2:2, 2:1)
    Голы: Ландер — 10 (Секач), 0:37 — 1:0. Мозякин — 23 (бол., Расмуссен, Эллисон), 16:08 — 1:1. Любимов — 12 (Неколенко, Тимкин), 22:37 — 1:2. Зарипов — 8 (бол., Секач, Постма), 37:32 — 2:2. Эллисон — 19 (бол., Мозякин), 38:25 — 2:3. Клинкхаммер — 19 (Глухов, Свитов), 39:02 — 3:3. Антипин — 10 (Шор), 45:18 — 3:4. Яруллин — 5 (Ландер, Азеведо), 46:38 — 4:4. Основин — 5, 56:51 — 5:4Вратари: Шарыченков — Кошечкин (58:25)Броски: 27 (2+14+11) — 32 (16+6+10) Штраф: 14 — 8
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Ошибки Моуринью на хоккее
  • 05/02/2019 в 13:03
    •
  • Прогноз
  • «Даллас» — «Нэшвилл»
  • 1.79
  • Послезавтра в 04:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Приблизит ли «МЮ» отставку Маурисио Сарри?
  • «Челси» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Каким будет матч «Ромы» и «Болоньи»?
  • «Рома» — «Болонья». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • Сохранит ли «Боруссия» лидерство в турнирной таблице?
  • «Нюрнберг» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Маркус Рашфорд Футбол Дух времени. Без молодых элитных центрфорвардов в футболеПоявится ли новое поколение в ближайшем будущем? Вчера в 21:560
  • 13:56
    • «Далянь Ифан» объявил о подписании Хамшика
  • 13:45
    • Оглашен состав сборной России по биатлону на чемпионат Европы
  • 13:28
    • Определены лучшие игроки недели в КХЛ
    Эрнесто Вальверде Футбол Вальверде — не тот, кто нужен «Барселоне»Продление контракта с испанским тренером может стать ошибкой Вчера в 15:170
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Отыграется ли «Боруссиия» Д на аутсайдере после разгрома в ЛЧ?
  • 2.62
    •
  • 23:03
    • Рижское «Динамо» разгромило «Слован», Дарзиньш оформил дубль
  • 22:52
    • Шайба Глинкина принесла «Трактору» победу над московским «Динамо»
  • 22:39
    • «Спартак» на выезде уступил «Йокериту»
    «Барселона» — «Вальядолид» Футбол Примера. «Барселона» одолела «Вальядолид», «Реал» уступил «Жироне»Подробности матчей 24-го тура испанской Примеры 00:430
  • 13:14
    • Будущее Азара зависит от Неймара
  • 11:27
    • Головин: «Монако» двигается в правильном направлении
  • 11:10
    • Нганну нокаутировал Валаскеса на UFC on ESPN 1
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие