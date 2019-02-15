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    НХЛ. Два очка Овечкина и Анисимова, дубль Тарасенко

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 15 февраля

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    «Сан-Хосе» — «Вашингтон» — 1:5

    «Вашингтон» разгромил «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

    В составе победителей дублем отметился Ти Джей Оши, еще по разу отличились Александр Овечкин, Якуб Врана и Том Уилсон. В составе «Шаркс» шайбу забросил Кевин Лабанк.

    Российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился результативной передачей. Александр Овечкин забросил 39-ю шайбу в текущем сезоне.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сан-Хосе» — «Вашингтон» — 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)
    Голы: Лабанк — 11 (Торнтон, Хед), 2:06 — 1:0. Оши — 17 (бол., Овечкин, Карлсон), 3:38 — 1:1. Врана — 18 (Оши, Бэкстрем), 11:33 — 1:2. Овечкин — 39 (Кузнецов, Уилсон), 24:14 — 1:3. Оши — 18 (Врана, Бэкстрем), 38:02 — 1:4. Уилсон — 15 (п.в.), 57:25 — 1:5Вратари: Джонс — ХолтбиШтраф: 8 — 2Броски: 26 (10+10+6) — 29 (15+9+5)

    «Аризона» — «Сент-Луис» — 0:4

    «Сент-Луис» обыграл «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:0). Это восьмая подряд победа «Блюз».

    Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко оформил дубль. Теперь у него 24 заброшенные шайбы в этом сезоне.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Аризона» — «Сент-Луис» — 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)
    Голы: Эдмундсон — 2 (Шворц, Стин), 3:33 — 0:1. Тарасенко — 23 (Эдмундсон, Сундквист), 15:31 — 0:2. Тарасенко — 24 (бол., Шенн, Томас), 36:21 — 0:3. Бортуццо — 2 (Данн, Сундквист), 52:03 — 0:4Вратари: Кюмпер — БиннингтонШтраф: 6 — 6Броски: 21 (6+6+9) — 24 (7+8+9)

    «Чикаго» — «Нью-Джерси» — 5:2

    «Чикаго» на своем льду обыграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). Это второе подряд поражение «Дэвилз».

    Российский нападающий «Блэкхокс» Артем Анисимов отметился голом и голевой передачей.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Чикаго» — «Нью-Джерси» — 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)
    Голы: Сиверсон — 8 (Сени), 7:14 — 0:1. Зэйджак — 13 (бол., Юханссон, Братт), 16:42 — 0:2. Кейн — 34 (Сикура, Анисимов), 18:17 — 1:2. Каджула — 10 (Кейн, Кит), 20:20 — 2:2. Тэйвз — 26 (Куккук, Кейн), 33:12 — 3:2. Анисимов — 9 (Густафссон, Саад), 53:36 — 4:2. Саад — 19 (мен.), 55:15 — 5:2Вратари: Уорд (18:12 — 18:17) — ШнайдерШтраф: 6 — 6Броски: 36 (13+15+8) — 43 (14+10+19)

    «Виннипег» — «Колорадо» — 1:4

    «Колорадо» обыграл «Виннипег» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1). «Эвеланш» прервал 8-матчевую серию поражений.

    Российский вратарь «Колорадо» Семен Варламов отразил 24 броска по своим воротам.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Виннипег» — «Колорадо» — 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)
    Голы: Тонинато — 1 (Грир, Джонсон), 5:21 — 0:1. Ландескуг — 30 (Маккиннон, Рантанен), 10:29 — 0:2. Танев — 12, 10:53 — 1:2. Комфер — 12 (мен., Нието), 26:12 — 1:3. Андригетто — 4 (Нието, Колверт), 56:21 — 1:4Вратари: Хеллебайк — ВарламовШтраф: 13 — 15Броски: 25 (8+9+8) — 35 (13+12+10)

    «Тампа-Бэй» — «Даллас» — 6:0

    «Тампа-Бэй» обыграла «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:0). Это четвертая подряд победа «Лайтнинг».

    Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился голом и тремя голевыми передачами, а его одноклубник и соотечественник Михаил Сергачев забросил одну шайбу. Андрей Василевский сделал 32 сэйва.

    Российский вратарь «Старз» Антон Худобин отразил 16 из 21 броска по своим воротам.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Тампа-Бэй» — «Даллас» — 6:0 (4:0, 2:0, 0:0)
    Голы: Стэмкос — 31 (бол., Палат, Кучеров), 7:19 — 1:0. Сергачев — 3 (Кучеров, Пойнт), 12:39 — 2:0. Джонсон — 20 (Стэмкос, Палат), 12:53 — 3:0. Кучеров — 26 (Киллорн), 14:40 — 4:0. Киллорн — 12 (Строльман, Макдона), 28:23 — 5:0. Стэмкос — 32 (бол., Кучеров, Пойнт), 36:28 — 6:0Вратари: Василевский — Худобин (Боу, 12:53, Худобин, 20:00, Боу, 40:00)Штраф: 6 — 12Броски: 26 (10+14+2) — 32 (13+12+7)

    «Флорида» — «Калгари» — 3:2 Б

    «Флорида» в серии буллитов обыграла «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2 Б). Это четвертое подряд поражение «Флэймз».

    Российский нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов отметился одним голом.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Флорида» — «Калгари» — 3:2 Б (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0)
    Голы: Дадонов — 20 (Пайсик, Хоффман), 35:17 — 1:0. Янковски — 10 (бол., Хэнифин, Смит), 46:51 — 1:1. Хоффман — 26 (Яндл, Трочек), 51:59 — 2:1. Линдхольм — 25 (Андерссон, Годро), 57:36 — 2:2Победный буллит: ТрочекВратари: Раймер — СмитШтраф: 8 — 2Броски: 32 (10+12+5+5) — 43 (10+16+15+2)

    «Коламбус» — «Айлендерс» — 0:3

    «Коламбус» на своем льду проиграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (0:3). Это первое поражение «Блю Джэкетс» после серии из четырех побед.

    Российский вратарь «Коламбус» Сергей Бобровский отразил 24 из 27 бросков по своим воротам. Его одноклубник и соотечественник Артемий Панарин провел на льду 19 минут 38 секунд, но очков не набрал.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Коламбус» — «Айлендерс» — 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)
    Голы: Сизикас — 14 (Клаттербак, Грайсс), 7:06 — 0:1. Сизикас — 15 (Тэйвз, Бэйли), 25:50 — 0:2. Бэйли — 13 (Кюнхакль, Барзал), 39:19 — 0:3Вратари: Бобровский — ГрайссШтраф: 4 — 2Броски: 31 (13+9+9) — 27 (10+10+7)

    Другие результаты дня:

    «Лос-Анджелес Кингз» — «Ванкувер» — 3:4 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:2)

    «Вегас Голден Найтс» — «Торонто» — 3:6 (0:1, 2:2, 1:3)

    «Нэшвилл» — «Монреаль» — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

    «Детройт» — «Оттава» — 3:2 (2:1, 1:1, 0:0) 0

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