ЦСКА четвертый раз за сезон обыграл «Ак Барс»

Московский ЦСКА одержал выездную победу над казанским «Ак Барсом» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль оформил Кирилл Капризов, который с 29 голами вышел на чистое первое место в гонке снайперов КХЛ. Еще одну шайбу забросил Михаил Григоренко.

За хозяев отличились Антон Ландер и Александр Свитов.

«Ак Барс» проиграл московским армейцам в четвертый раз за сезон. До этого они уступили со счетом 0:5, 2:4 и 4:5.

ЦСКА повторил свой же рекорд по победам за регулярный чемпионат (49), а Кирилл Капризов повторил рекорд Алексея Терещенко по победным шайбам за один регулярный сезон (11).

ЦСКА с 98 очками лидирует в Западной конференции. У «Ак Барса» 77 очков и пятое место на Востоке.