ЦСКА четвертый раз за сезон обыграл «Ак Барс»

ЦСКА — «Ак Барс»
«Ак Барс»
В составе победителей дубль оформил Кирилл Капризов, который с 29 голами вышел на чистое первое место в гонке снайперов КХЛ. Еще одну шайбу забросил Михаил Григоренко.
За хозяев отличились Антон Ландер и Александр Свитов.
«Ак Барс» проиграл московским армейцам в четвертый раз за сезон. До этого они уступили со счетом 0:5, 2:4 и 4:5.
ЦСКА повторил свой же рекорд по победам за регулярный чемпионат (49), а Кирилл Капризов повторил рекорд Алексея Терещенко по победным шайбам за один регулярный сезон (11).
ЦСКА с 98 очками лидирует в Западной конференции. У «Ак Барса» 77 очков и пятое место на Востоке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — ЦСКА (Москва) — 2:3 (1:3, 0:0, 1:0)
Голы: Капризов — 28 (Науменков, Марченко), 2:38 — 0:1. Григоренко — 16 (Капризов), 3:36 — 0:2. Капризов — 29 (Марченко, Науменков), 15:27 — 0:3. Ландер — 9 (бол., Азеведо, Постма), 17:59 — 1:3. Свитов — 1 (Постма, Клинкхаммер), 54:16 — 2:3Вратари: Подъяпольский (59:04) — ЮханссонБроски: 22 (5+5+12) — 17 (7+4+6)Штраф: 10 — 8