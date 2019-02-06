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    Зарипов: Морозов многое дал мне в хоккее, я рад обойти его по голам

    Ак Барс КХЛ
    Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов высказал мнение о рекорде клуба, который он установил в игре с «Торпедо» (5:1).

    Данис Зарипов
    Данис Зарипов
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    Зарипов стал лучшим снайпером «Ак Барса» в истории КХЛ. Его голы стали 141-м и 142-м за казанскую команду, по этому показателю он обошел Алексея Морозова.

    «Такие моменты и такие игры, в которых добиваешься каких-то значимых чисел, для игрока смотрятся положительно. Конечно, это показатель работы во время всей карьеры, это очень приятно.

    Что случилось в концовке игры? А разве обычно это по-другому выглядит? Обычная ситуация, и движение было обычное — удачно получилось обокрасть защитника, создать голевой момент, хорошо, что партнёр реализовал его. А так — ничего удивительного.

    Были такие отрезки во время карьеры, когда шайба не шла в ворота, но я в такие моменты всегда концентрировался на удаче партнеров и при возможности выбирал передачу, понимая, что другой игрок много забивает, и на этом этапе у него лучше получается.

    Но сегодня вроде шайба залетела в ворота, я почувствовал немножко уверенность, и вторая зашла тоже. Сейчас можно все сочетать — и передачи, и голы, а дальше посмотрим, что будет лучше получаться, а дальше посмотрим, что будет лучше получаться.

    Не знаю, как Алексей Морозов отреагирует, я к нему отношусь с большим уважением. Конечно, очень приятно, что я обошел его по голам, он многое дал мне в хоккее своим примером, в том числе благодаря ему я достиг таких высот», — приводит слова Зарипова официальный сайт «Ак Барса». 0

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