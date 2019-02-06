«Адмирал» добыл четвертую победу подряд

«Адмирал» продолжает побеждать
khl.ru
В составе победителей голами отличились защитник Александр Угольников, нападающий Юрий Петров и форвард Александр Коннов.
«Моряки» продлили победную серию до четырех матчей. Ранее они взяли шесть очков из шести возможных во время выездной серии.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:2 (1:0, 0:2, 2:0)
Голы: Угольников — 7 (Коннов, В. Стрельцов), 7:24 — 1:0. Савинайнен — 9 (Локхарт), 33:32 — 1:1. Фонтэйн — 7 (бол., Мертль, Витасек), 38:25 — 1:2. Петров — 3 (бол., Черников, Бутузов), 46:13 — 2:2. Коннов — 3 (В. Стрельцов), 58:35 — 3:2Вратари: Красоткин — Лазушин (58:50 — 59:03, 59:09)Штраф: 10 — 8Броски: 27 (13+8+6) — 33 (10+15+8).