«Спартак» победил «Сочи» и гарантировал себе место в плей-офф КХЛ

Московскийодержал домашнюю победу над(3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей голами отметились Илья Талалуев (5-я минута), Александр Хохлачев (15) и Анатолий Никонцев (51).

Единственную шайбу гостей забросил Никита Точицкий (12).

«Спартак» с 64 очками занимает шестое место в Западной конференции, а «Сочи» расположился на восьмой строчке — 56 очков.

В следующем матче красно-белые 11 февраля примут московское «Динамо», а «леопарды» в тот же день дома сыграют с «Витязем».