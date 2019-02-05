«Спартак» победил «Сочи» и гарантировал себе место в плей-офф КХЛ

«Спартак» — «Сочи»
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В составе победителей голами отметились Илья Талалуев (5-я минута), Александр Хохлачев (15) и Анатолий Никонцев (51).
Единственную шайбу гостей забросил Никита Точицкий (12).
«Спартак» с 64 очками занимает шестое место в Западной конференции, а «Сочи» расположился на восьмой строчке — 56 очков.
В следующем матче красно-белые 11 февраля примут московское «Динамо», а «леопарды» в тот же день дома сыграют с «Витязем».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Сочи»- 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)
Голы: Талалуев — 3 (Федоров), 5:39 — 1:0. Точицкий — 5 (Бакош, Коллинс), 12:02 — 1:1. Хохлачев — 18 (Кулик, Федоров), 15:57 — 2:1. Никонцев — 17 (бол., Григорьев, Хохлачев), 51:27 — 3:1Вратари: Гудачек — Шикин (59:06)Броски: 25 (5+15+5) — 22 (8+5+9)Штраф: 4 — 4